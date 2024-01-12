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Алькарас: Надаль всегда будет моим кумиром
Вторая ракетка мира до сих пор нервничает при встрече с Рафаэлем Надалем
Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что до сих пор нервничает при встрече с 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" испанцем Рафаэлем Надалем.
"Я всё ещё нервничаю, когда разговариваю с Надалем. Думаю, так будет всегда и избежать этого невозможно. Рафа всегда будет моим кумиром и образцом для подражания", - приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.
Напомним, ранее Надаль снялся с Открытого чемпионата Австралии-2024 из-за проблем с мышцей, которые возникли у него во время турнира в Брисбене (Австралия).
Ранее испанский теннисист вернулся в тур после годичного восстановления от травмы.
Надаль дошёл до четвертьфинала турнира категории ATP-250 в Брисбене, где проиграл австралийскому теннисисту Джордану Томпсону со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 3:6.
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