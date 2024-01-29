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Янник Синнер снялся с турнира ATP-250 в Марселе
Теннисист решил отдохнуть
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион Australian Open – 2024, четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер принял решение сняться с турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция), который пройдёт с 5 по 11 февраля.
Эти соревнования должны были стать для Синнера первыми после триумфа на Открытом чемпионате Австралии. Однако Янник решил поберечь силы.
Напомним, 28 января Синнер завоевал дебютный титул на турнире серии "Большого шлема".
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