  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Янник Синнер снялся с турнира ATP-250 в Марселе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Янник Синнер снялся с турнира ATP-250 в Марселе

Теннис

Теннисист решил отдохнуть

Янник Синнер снялся с турнира ATP-250 в Марселе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Australian Open – 2024, четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер принял решение сняться с турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция), который пройдёт с 5 по 11 февраля.

Эти соревнования должны были стать для Синнера первыми после триумфа на Открытом чемпионате Австралии. Однако Янник решил поберечь силы.

Напомним, 28 января Синнер завоевал дебютный титул на турнире серии "Большого шлема".

По теме
yellow-arrow
Виталий Сачко: Сборная США – это очень серьезный соперник
yellow-arrow
Рафаэль Надаль: Захватывающий турнир и большая победа для Синнера
yellow-arrow
Ракетка Рафаэль Надаля с финала Ролан Гаррос-2007 была продана за $ 118 тыс
Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости