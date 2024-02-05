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Наоми Осака: Всё ещё считаю, что способна бороться за победу на турнирах серии Большого шлема
Японская теннисистка заявила, что прибавляет с каждым днем
Фото: Forbes
Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о целях на сезон 2024 года и прокомментировала выступление на Открытом чемпионате Австралии.
"Я определённо всё ещё считаю, что способна бороться за победу на турнирах "Большого шлема". Австралия вызвала у меня некоторую неуверенность в себе только потому, что мне хотелось провести больше матчей. В Австралии я всегда выступаю очень хорошо, но сейчас столкнулась с суровой реальностью.
Мой уровень улучшается с каждым днём. Я знаю, что могу играть лучше, и надеюсь, что достигну высокого уровня. Я отношусь к тому типу людей, которые предпочитают ставить перед собой серьёзные цели. Возможно, я смогу достичь лишь 25% от запланированного, но и эти 25% будут удивительными", — приводит слова Осаки The National.
Напомним, что в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне Осака уступила 19-й ракетке мира французской теннисистке Каролин Гарсии.
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