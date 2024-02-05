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6 Kings Slam. Названы участники нового теннисного турнира в Эр-Рияде

Теннис

Соревнования пройдут в 2024 году

6 Kings Slam. Названы участники нового теннисного турнира в Эр-Рияде

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ежегодный фестиваль Riyadh Season, проходящий в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) анонсировал проведение под своей эгидой нового выставочного турнира, который соберёт звёзд мирового тенниса. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе фестиваля.

Турнир, получил название "6 Kings Slam" и состоится в столице Саудовской Аравии в октябре 2024 года.

Участие в соревнованиях примут серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, Даниил Медведев и датский теннисист Хольгер Руне.

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