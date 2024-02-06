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Онс Жабер и Наоми Осака не смогли выйти во второй круг парного турнира в Абу-Даби

Теннис

Спортсменки уступили в двухсетовом матче

Онс Жабер и Наоми Осака не смогли выйти во второй круг парного турнира в Абу-Даби

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Теннисистки Онс Жабер (Тунис) и Наоми Осака (Япония) покидают парный разряд турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В матче первого круга спортсменки уступили дуэту Магды Линетт (Польша) и Бернарды Пера (США).

WTA-500. Абу-Даби

Онс Жабер/Наоми Осака — Магды Линетт/Бернарда Пера 3:6, 3:6

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. За это время Жабер и Осака сделали три подачи навылет, в то время как их соперницы оформили два эйса. Соперничающие пары допустили одинаковое количество двойных ошибок, по две.

Во втором круге Магду Линетт и Бернарду Пера ожидают Чань Хао-Чин (Китайский Тайбэй) и Джулиана Олмос из Мексики.

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