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Теофимо Лопес: Я старался сделать все, что в моих силах

Теннис

Боксер добился желаемого результата

Теофимо Лопес: Я старался сделать все, что в моих силах

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Чемпион мира по версии WBO в суперлегком весе Теофимо Лопес (20-1, 13 КО) прокомментировал победу над Джемейном Ортисом (17-2-1, 8 КО).

"Мы ни на секунду не можем упрекать бойцов, которые не хотят выходить в ринг и сражаться. Идя на бой, вы готовы пролить кровь, пот и слезы. Есть три кодекса поведения и награда Шугара Рэя Робинсона. Если ты не готов к такой жизни, убирайся из моего спорта. Я – чемпион. Я проливаю за это кровь, пот и я плачу за это каждый раз.

Я старался сделать все, что в моих силах, для людей. Я даже пытался боксировать в на задней ноге, но Ортис не захотел. Любой, кто хочет выйти на ринг, давайте подеремся. Я – чемпион, я – король, а король остается королем", – сказал Лопес.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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