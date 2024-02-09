Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Теофимо Лопес: Я старался сделать все, что в моих силах
Боксер добился желаемого результата
Чемпион мира по версии WBO в суперлегком весе Теофимо Лопес (20-1, 13 КО) прокомментировал победу над Джемейном Ортисом (17-2-1, 8 КО).
"Мы ни на секунду не можем упрекать бойцов, которые не хотят выходить в ринг и сражаться. Идя на бой, вы готовы пролить кровь, пот и слезы. Есть три кодекса поведения и награда Шугара Рэя Робинсона. Если ты не готов к такой жизни, убирайся из моего спорта. Я – чемпион. Я проливаю за это кровь, пот и я плачу за это каждый раз.
Я старался сделать все, что в моих силах, для людей. Я даже пытался боксировать в на задней ноге, но Ортис не захотел. Любой, кто хочет выйти на ринг, давайте подеремся. Я – чемпион, я – король, а король остается королем", – сказал Лопес.
Популярное сейчас
- Украина узнала соперников в Лиге Наций, спарринги украинских клубов и Миколенко, который может уйти из Эвертона. Главные новости за 8 февраля
- Бенфика прошла в полуфинал Кубка. Трубин пропустил один гол, известны баллы украинца от SofaScore
- Цыганков: Не люблю, когда сравнивают нас с Мудриком
- Елена Остапенко снялась с турнира WTA-500 в Абу-Даби
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО