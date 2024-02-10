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Марченко проиграл в первом круге квалификации Делрей-Бич
Неудачный матч от украинца
фото - btu.org.ua
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №234) не сумел пробиться в основную сетку турнира серии АТР 250 в американском Делрей-Бич.
В первом поединке квалификации наш спортсмен проиграл итальянцу Флавио Коболи (АТР №71).
Счет матча 2-0 (6-4; 6-2) в пользу нашего соперника. Матч продолжался 1 час 25 минут.
Отметим, что эта встреча стала второй очной для теннисистов. Счет стал ничейным 1-1. В 2024 году украинец сыграл 6 матчей и одержал всего 1 победу.
Напомним, что ранее муж Свитолиной
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