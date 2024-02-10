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Марченко проиграл в первом круге квалификации Делрей-Бич

Теннис

Неудачный матч от украинца

Марченко проиграл в первом круге квалификации Делрей-Бич

фото - btu.org.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №234) не сумел пробиться в основную сетку турнира серии АТР 250 в американском Делрей-Бич.

В первом поединке квалификации наш спортсмен проиграл итальянцу Флавио Коболи (АТР №71).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-2) в пользу нашего соперника. Матч продолжался 1 час 25 минут.

Отметим, что эта встреча стала второй очной для теннисистов. Счет стал ничейным 1-1. В 2024 году украинец сыграл 6 матчей и одержал всего 1 победу.

Напомним, что ранее муж Свитолиной попал в скандал на турнире в Осло.

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Илья Марченко
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