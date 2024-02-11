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Цуренко стартует в Дохе с тяжелой победы
Леся на характере
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №37) успешно стартовала на турнире серии WTA1000 в Дохе (Катар). В стартовом матче на соревнованиях наша спортсменка победила представительницу Турции Зейнеп Сонмез (WTA №184).
Счет матча 2-0 (7-5; 6-3) в пользу Леси, в активе которой 0 подачи на вылет, 8 подряд выигранных очков, 7 из 16 реализованных брейков, 4 из 8 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки.
В матче 1/16 соревнований украинка сыграет против представительницы Туниса, шестой ракетки мира Онс Жабер.
Напомним, что действующей чемпионкой катарского турнира является первая ракетка мира Ига Свентек, а призовой фонд соревнований составляет 3,2 миллиона долларов.
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