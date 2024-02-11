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Цуренко стартует в Дохе с тяжелой победы

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Леся на характере

Цуренко стартует в Дохе с тяжелой победы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №37) успешно стартовала на турнире серии WTA1000 в Дохе (Катар). В стартовом матче на соревнованиях наша спортсменка победила представительницу Турции Зейнеп Сонмез (WTA №184).

Костюк – во втором круге Дохи

Счет матча 2-0 (7-5; 6-3) в пользу Леси, в активе которой 0 подачи на вылет, 8 подряд выигранных очков, 7 из 16 реализованных брейков, 4 из 8 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки.

В матче 1/16 соревнований украинка сыграет против представительницы Туниса, шестой ракетки мира Онс Жабер.

Напомним, что действующей чемпионкой катарского турнира является первая ракетка мира Ига Свентек, а призовой фонд соревнований составляет 3,2 миллиона долларов.

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