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Будущая соперница Цуренко рассказала о своей травме

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Будущая соперница Цуренко рассказала о своей травме

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Шестая ракетка мира Онс Жабер, которая в матче 1/16 финала турнира в Дохе (Катар) сыграет против украинки Леси Цуренко (WTA №37) рассказала о травме колена и прокомментировала свое поражение в матче 1/4 финала Дубай. Ее слова цитирует The National:

"К сожалению, я не чувствовала себя на 100 процентов в матче с Беатрис, колено все еще немного беспокоит меня.

Это был не мой день. Я пыталась бороться и выиграть этот матч, но когда ты играешь против такой потрясающей теннисистки, как Беатрис, очень тяжело конкурировать. Я старалась изо всех сил, пыталась сосредоточиться и играть в свою игру, но, к сожалению, не смогла.

С коленом – давняя история: на одних турнирах все хорошо, на других – плохо. Колено беспокоило меня в течение последней недели, но это был самый плохой день. Обычно на тренировках я справляюсь, но во время матчей это сложнее.

Мне немного грустно, потому что я начала ощущать свою игру и чувствовать себя хорошо, а такие травмы не помогают. Сейчас первоочередная задача – найти решение, чтобы попытаться продолжать играть, и, надеюсь, мне это удастся" – сказала она.

Напомним, что ранее Костюк вышла во второй круг турнира в Дохе.

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