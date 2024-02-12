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Ангелина Калинина обыграла победительницу US Open на старте турнира WTA 1000 в Катаре

Теннис
Обновлено

Уверенная победа в исполнении украинки

Ангелина Калинина обыграла победительницу US Open на старте турнира WTA 1000 в Катаре

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ангелина Калинина вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Катаре. На старте соревнований она обыграла представительницу Великобритании Эмму Радукану.

Доха, Катар. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) - Эмма Радукану (Великобритания, WC) 6:0, 7:6(6)

Матч продлился 1 час и 39 минут. За это время Калинина не сделала ни единого эйса, 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейкпоинтов.

Благодаря этой победе украинская теннисистка повела со счётом 2-0 в личных встречах.

Для Калининой этот матч стал первым в основной сетке соревнований в Дохе. В 1/16 финала Ангелина сыграет с восьмой сеяной Еленой Остапенко.

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