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Ангелина Калинина обыграла победительницу US Open на старте турнира WTA 1000 в Катаре
Уверенная победа в исполнении украинки
фото - flashscore.com.ua
Ангелина Калинина вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Катаре. На старте соревнований она обыграла представительницу Великобритании Эмму Радукану.
Доха, Катар. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) - Эмма Радукану (Великобритания, WC) 6:0, 7:6(6)
Матч продлился 1 час и 39 минут. За это время Калинина не сделала ни единого эйса, 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейкпоинтов.
Благодаря этой победе украинская теннисистка повела со счётом 2-0 в личных встречах.
Для Калининой этот матч стал первым в основной сетке соревнований в Дохе. В 1/16 финала Ангелина сыграет с восьмой сеяной Еленой Остапенко.
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