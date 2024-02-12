Наоми Осака с победы стартовала на турнире в Дохе

747-я ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В матче 1/32 финала она обыграла француженку Каролин Гарсию, занимающую 21-е место в рейтинге WTA.

Матч, продолжавшийся 1 час 29 минут, завершился победой Осаки в двух сетах. Она выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных.

На счету Гарсии четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

Доха (ж). 1-й круг

Наоми Осака — Каролин Гарсия — 7:5, 6:4

В следующем раунде Осака сыграет с представительницей Хорватии Петрой Мартич.