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Дарья Снигур покидает турнир в Альтенкирхене
Украинка уступила в двухсетовом матче
Фото: Getty Images
В четверг, 15 февраля, украинская теннисистка Дарья Снигур не смогла выйти в четвертьфинал турнира ITF W75 в Альтенкирхене.
Матч продлился 1 час и 23 минуты. Украинка реализовала лишь один брейк-пойнт отдала четыре гейма на своей подаче.
Стоит отметить, что это была первая встреча теннисисток.
В следующем круге соревнований Шнук сыграет с победительницей матча Краус - Хвалинская.
Альтенкирхен, Германия. Второй круг
Настасья Шунк (Германия) — Дарья Снигур (Украина) — 2:0 (6:2, 6:4)
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