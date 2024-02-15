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Дарья Снигур покидает турнир в Альтенкирхене

Теннис

Украинка уступила в двухсетовом матче

Дарья Снигур покидает турнир в Альтенкирхене

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 15 февраля, украинская теннисистка Дарья Снигур не смогла выйти в четвертьфинал турнира ITF W75 в Альтенкирхене.

Матч продлился 1 час и 23 минуты. Украинка реализовала лишь один брейк-пойнт отдала четыре гейма на своей подаче.

Стоит отметить, что это была первая встреча теннисисток.

В следующем круге соревнований Шнук сыграет с победительницей матча Краус - Хвалинская.

Альтенкирхен, Германия. Второй круг

Настасья Шунк (Германия) — Дарья Снигур (Украина) — 2:0 (6:2, 6:4)

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Дарья Снигур
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