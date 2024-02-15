Дарья Снигур покидает турнир в Альтенкирхене

В четверг, 15 февраля, украинская теннисистка Дарья Снигур не смогла выйти в четвертьфинал турнира ITF W75 в Альтенкирхене.

Матч продлился 1 час и 23 минуты. Украинка реализовала лишь один брейк-пойнт отдала четыре гейма на своей подаче.

Стоит отметить, что это была первая встреча теннисисток.

В следующем круге соревнований Шнук сыграет с победительницей матча Краус - Хвалинская.

Альтенкирхен, Германия. Второй круг

Настасья Шунк (Германия) — Дарья Снигур (Украина) — 2:0 (6:2, 6:4)