Ангелина Калинина покидает парный турнир Дохе в полуфинале соревнований

В пятницу, 16 февраля, Ангелина Калинина и Сюй Ифань потерпели поражение в парном турнире в Дохе. В полуфинале соревнований украинско-китайская пара уступила американским теннисисткам Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик.

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Доха, Катар. Полуфинал

Ангелина Калинина/Сюй Ифань (Украина/Китай) - Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик (США/США) 6:7(5), 4:6

Для Калининой и Сюй Ифань этот матч стал вторым совместным. На прошлой неделе теннисистки уступили в стартовом матче на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

В одиночной сетке соревнований в Дохе Калинина завершила выступление во втором круге, уступив Елене Остапенко.