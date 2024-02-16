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Ангелина Калинина покидает парный турнир Дохе в полуфинале соревнований
А шансы на победу были
Фото: WTA Tennis
В пятницу, 16 февраля, Ангелина Калинина и Сюй Ифань потерпели поражение в парном турнире в Дохе. В полуфинале соревнований украинско-китайская пара уступила американским теннисисткам Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик.
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Доха, Катар. Полуфинал
Ангелина Калинина/Сюй Ифань (Украина/Китай) - Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик (США/США) 6:7(5), 4:6
Для Калининой и Сюй Ифань этот матч стал вторым совместным. На прошлой неделе теннисистки уступили в стартовом матче на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
В одиночной сетке соревнований в Дохе Калинина завершила выступление во втором круге, уступив Елене Остапенко.
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