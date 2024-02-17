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Калинина, Костюк и Цуренко заработали приличные призовые за выступление на турнире в Дохе

Теннис

Хотя и не прошли далеко

Калинина, Костюк и Цуренко заработали приличные призовые за выступление на турнире в Дохе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Стало известно, какие призовые получили представительницы Украины за выступление на турнире серии WTA1000 в Дохе (Катар).

Больше всего среди наших спортсменок заработала Ангелина Калинина (WTA №30), которая в одиночном разряде дошла до 1/16 финала (где проиграла Елене Остапенко), а в парном боролась за финал соревнований (но проиграла на стадии 1/2). В итоге 20,6 тысяч и 23,3 тысячи долларов призовых соответственно.

Марта Костюк (WTA №29) за выход во второй круг соревнований получила 20,6 тысяч долларов (украинка не смогла доиграть матч 1/16 из-за травмы и была вынуждена сняться с турнира).

Леся Цуренко (WTA №37) в одиночном разряде сыграла больше всех среди украинок – после двух побед наша спортсменка отказалась выходить на поединок 1/8 финала против японки Наоми Осаки. Официальная причина – травма локтя. Ее гонорар составил 36,4 тысяч долларов.

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