Калинина, Костюк и Цуренко заработали приличные призовые за выступление на турнире в Дохе

Стало известно, какие призовые получили представительницы Украины за выступление на турнире серии WTA1000 в Дохе (Катар).

Больше всего среди наших спортсменок заработала Ангелина Калинина (WTA №30), которая в одиночном разряде дошла до 1/16 финала (где проиграла Елене Остапенко), а в парном боролась за финал соревнований (но проиграла на стадии 1/2). В итоге 20,6 тысяч и 23,3 тысячи долларов призовых соответственно.

Марта Костюк (WTA №29) за выход во второй круг соревнований получила 20,6 тысяч долларов (украинка не смогла доиграть матч 1/16 из-за травмы и была вынуждена сняться с турнира).

Леся Цуренко (WTA №37) в одиночном разряде сыграла больше всех среди украинок – после двух побед наша спортсменка отказалась выходить на поединок 1/8 финала против японки Наоми Осаки. Официальная причина – травма локтя. Ее гонорар составил 36,4 тысяч долларов.