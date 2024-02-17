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Украинки получили соперниц на турнире WTA1000 в Дубай
Болеем за наших
Getty Images/Global Images Ukraine
С 18 по 24 февраля в Дубай состоится турнир серии WTA 1000. В нем примут участие и представительницы нашего государства, получившие своих первых соперниц на соревнованиях.
Так, первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №20) начнет турнир поединком против своей соотечественницы Ангелины Калининой (WTA №30). Во втором раунде соревнований победительница этой встречи сыграет против триумфатора пары Грачева/Мариа.
Марта Костюк (WTA №29) будет стартовать на турнире поединком против нейтральной Дарьи Касаткиной (WTA №13). Далее победительницу этого матча будет ждать победительница пары Чжу/Потапова.
Леся Цуренко (WTA №37) сыграет первый поединок на турнире против бельгийки Элиз Мертенс (WTA №25). Далее – триумфатор матча Гауфф/квалифаер.
Последняя из украинок Даяна Ястремская (WTA №26) начнет турнир поединком против нейтральной Вероники Кудерметовой (WTA №18). Далее – победительница матча Кенин/Кирстя.
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