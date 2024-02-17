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Ястремская трогательно поздравила маму с днем рождения. Фото
Прекрасные слова
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №26) поздравила свою маму с днем рождения. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"С днем рождения лучшую и самую красивую маму в мире. Я желаю тебе только лучшего. Наконец-то мы вместе в твой день рождения после многих лет, потому что я всегда где-то. Люблю тебя, королева" – написала Даяна.
Также Ястремская показала праздничный торт для самого родного человека.
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