Ястремская трогательно поздравила маму с днем рождения. Фото

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №26) поздравила свою маму с днем рождения. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"С днем рождения лучшую и самую красивую маму в мире. Я желаю тебе только лучшего. Наконец-то мы вместе в твой день рождения после многих лет, потому что я всегда где-то. Люблю тебя, королева" – написала Даяна.

Также Ястремская показала праздничный торт для самого родного человека.