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Ястремская трогательно поздравила маму с днем рождения. Фото

Теннис
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Прекрасные слова

Ястремская трогательно поздравила маму с днем рождения. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №26) поздравила свою маму с днем рождения. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"С днем рождения лучшую и самую красивую маму в мире. Я желаю тебе только лучшего. Наконец-то мы вместе в твой день рождения после многих лет, потому что я всегда где-то. Люблю тебя, королева" – написала Даяна.

Также Ястремская показала праздничный торт для самого родного человека.

Ястремская трогательно поздравила маму с днем рождения. Фото - изображение 1
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