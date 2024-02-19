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Даяна Ястремская уступила на старте турнира в Дубае
Украинка уступила в борьбе за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 19 февраля, украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила в первом круге турнира WTA 1000 в ОАЭ. В стартовом матче украинка не смогла обыграть Веронику Кудерметову.
Дубай, ОАЭ. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Вероника Кудерметова (-) 0:6, 6:1, 0:6
Матч продолжался 1 час и 36 минут. За это время Ястремская сделала 2 эйса, 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейкпоинта.
Ястремская уже пятый раз играет в Дубае и трижды уступала в первом круге. Наивысшим достижением Даяны является четвертьфинал соревнований.
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