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Даяна Ястремская уступила на старте турнира в Дубае

Теннис

Украинка уступила в борьбе за титул

Даяна Ястремская уступила на старте турнира в Дубае

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 19 февраля, украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила в первом круге турнира WTA 1000 в ОАЭ. В стартовом матче украинка не смогла обыграть Веронику Кудерметову.

Дубай, ОАЭ. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Вероника Кудерметова (-) 0:6, 6:1, 0:6

Матч продолжался 1 час и 36 минут. За это время Ястремская сделала 2 эйса, 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейкпоинта.

Ястремская уже пятый раз играет в Дубае и трижды уступала в первом круге. Наивысшим достижением Даяны является четвертьфинал соревнований.

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Даяна Ястремская
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