Элина Свитолина: Я очень счастлива, что победила сегодня в двух сетах

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Дубае над соотечественницей Ангелиной Калининой.

- Поздравляем, Элина! Очень качественное выступление, вы смогли улучшить свой уровень на важных очках. Расскажите, насколько вы довольны сегодняшней победой.

- Это был тяжелый матч. Я рада вернуться на корт, рада, что снова играю. Здесь замечательно. Мне действительно нравится выступать на турнире в Дубае. Здесь я выиграла два титула, так что это особые воспоминания для меня, особый корт. Я очень счастлива, что победила сегодня в двух сетах.

- Это ваш первый матч с Australian Open. Расскажите, как вы готовились.

- После Мельбурна я взяла паузу на несколько недель, чтобы восстановиться после травмы спины. Сейчас я потихоньку возвращаюсь, понемногу становлюсь сильнее. Поэтому я счастлива, что выиграла этот матч и что хорошо чувствовала себя на корте. Просто приятно, когда у тебя нет травм (улыбается).

- И, пожалуй, нельзя представить лучшего места для возвращения, чем этот турнир, где вы выигрывали дважды. Какое это удовольствие выступать на этом стадионе, перед этими зрителями, в этом городе?

- Действительно, здесь замечательный стадион. С каждым годом нас встречают все лучше и лучше. Иногда я бываю здесь просто, чтобы отдохнуть, поэтому хорошо знаю город. Действительно, получаешь удовольствие от своего пребывания здесь.

- Татьяна Мария, еще одна мама в WTA-туре, стала вашей соперницей в следующем круге. Вы давно не играли друг против друга. Какие у вас мысли насчет предстоящего матча?

- Я знаю Татьяну очень давно. Знаю ее стиль игры, который является довольно уникальным. Сейчас мне важно восстановить силы, это мой приоритет. А завтра уже будет новый день и, я надеюсь, что буду готова к игре.