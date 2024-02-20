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Дубай. Ига Швёнтек сыграет с Элиной Свитолиной в 1/8 финала соревнований
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Фото: Getty Images
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
В матче 1/16 финала Швёнтек обыграла 41-ю ракетку мира, представительницу США Слоан Стивенс.
WTA-1000. Дубай. 2-й круг
Ига Швёнтек — Слоан Стивенс 6:4, 6:4
Встреча теннисисток продлилась 1 час 59 минут. Швёнтек один раз подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Стивенс ни одного эйса, три двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
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В следующем раунде польская теннисистка сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая в своём матче переиграла Татьяну Марию со счётом 6:3, 6:3.
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