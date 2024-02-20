Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конец серии поражений. Энди Маррей одержал победу на старте турнира в Дохе
Британец одержал уверенную победу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей пробился в 1/8 финала турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар).
В матче 1/16 финала британец обыграл 75-ю ракетку мира, представителя Франции Александра Мюллера.
Встреча продлилась 1 час 55 минут.
Доха. 1-й круг
Энди Маррей — Александр Мюллер 6:1, 7:6 (7:5)
Маррей четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Мюллера пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В матче 1/8 финала британский теннисист сыграет со 116-й ракеткой мира, 18-летним Якубом Меншиком (Чехия)
Популярное сейчас
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Чигринский пропал из списка игроков Шахтера на официальном сайте клуба
- Здесь еще не играли. Определено место проведения финала Кубка Украины
- Элина Свитолина обыграла Ангелину Калинину на турнире WTA1000 в Дубаи
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
- Знаменитая итальянская телеведущая восхитила фанатов роскошным образом на матче Милана и Наполи. ФОТО