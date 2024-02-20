Конец серии поражений. Энди Маррей одержал победу на старте турнира в Дохе

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей пробился в 1/8 финала турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар).

В матче 1/16 финала британец обыграл 75-ю ракетку мира, представителя Франции Александра Мюллера.

Встреча продлилась 1 час 55 минут.

Доха. 1-й круг

Энди Маррей — Александр Мюллер 6:1, 7:6 (7:5)

Маррей четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Мюллера пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В матче 1/8 финала британский теннисист сыграет со 116-й ракеткой мира, 18-летним Якубом Меншиком (Чехия)