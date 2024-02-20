  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Конец серии поражений. Энди Маррей одержал победу на старте турнира в Дохе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конец серии поражений. Энди Маррей одержал победу на старте турнира в Дохе

Теннис

Британец одержал уверенную победу

Конец серии поражений. Энди Маррей одержал победу на старте турнира в Дохе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей пробился в 1/8 финала турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар).

В матче 1/16 финала британец обыграл 75-ю ракетку мира, представителя Франции Александра Мюллера.

Встреча продлилась 1 час 55 минут.

Доха. 1-й круг

Энди Маррей — Александр Мюллер 6:1, 7:6 (7:5)

Маррей четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Мюллера пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В матче 1/8 финала британский теннисист сыграет со 116-й ракеткой мира, 18-летним Якубом Меншиком (Чехия)

По теме
yellow-arrow
Надежда Киченок сообщила о разводе с мужем
yellow-arrow
Дубай. Ига Швёнтек сыграет с Элиной Свитолиной в 1/8 финала соревнований
yellow-arrow
Кубок Билли Джин Кинг. Названо место проведения матча Украины и Румынии
Энди Маррей
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости