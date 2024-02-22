Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роджер Федерер показал кадры с тренировки на корте
Бывший швейцарский теннисист не покидает любимого дела
Getty Images/Global Images Ukraine
20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях видео с тренировки на корте.
Roger Federer hitting against the wall is the best thing you’ll see all day.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 22, 2024
The serve, the forehand, the one-handed backhand… it all takes me back.
???? pic.twitter.com/dxTRkjxy8F
Напомним, что 42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.
Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.
Популярное сейчас
- Только 4 президента клубов УПЛ пришли на встречу с Шевченко
- Испанское издание назвало Лунина уроженцем российского города
- Отставка Тухеля, сенсация на Драгау, возвращение Куртуа. Главные новости за 21 февраля
- Надежда Киченок сообщила о разводе с мужем
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Знаменитая итальянская телеведущая восхитила фанатов роскошным образом на матче Милана и Наполи. ФОТО