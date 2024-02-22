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Роджер Федерер показал кадры с тренировки на корте

Теннис

Бывший швейцарский теннисист не покидает любимого дела

Роджер Федерер показал кадры с тренировки на корте

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях видео с тренировки на корте.

Напомним, что 42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.

Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.

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