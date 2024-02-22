Роджер Федерер показал кадры с тренировки на корте

20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях видео с тренировки на корте.

Roger Federer hitting against the wall is the best thing you’ll see all day.



The serve, the forehand, the one-handed backhand… it all takes me back.



???? pic.twitter.com/dxTRkjxy8F — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 22, 2024

Напомним, что 42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.

Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.