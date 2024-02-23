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Рафаэль Надаль не сыграет на Мастерсе в Майами

Теннис

Испанец готовится к турниру в Индиан-Уэллсе

Рафаэль Надаль не сыграет на Мастерсе в Майами

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль не выступит на турнире категории ATP Masters 1000 в Майами.

"Моим планам в последние годы приходилось сильно отклоняться от того, чего бы мне хотелось. Моя приоритетная цель — подойти к грунтовому сезону наилучшим из возможных способов. Я надеюсь быть в Индиан-Уэллсе, возможно, я играю там в последний раз, и для меня это очень особенный турнир", — приводит слова бывшей первой ракетки мира Tennis365.

3 марта Надаль примет участие в показательном теннисном матче со второй ракеткой мира соотечественником Карлосом Алькарасом, а потом сыграет на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе.

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