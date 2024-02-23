Сауль Альварес отказался от 55 миллионов долларов за бой с Дэвидом Бенавидесом

Мексиканский боксёр и чемпион мира по версиям WBC, WBO, The Ring, WBA и IBF Сауль Альварес отклонил предложение экс-чемпиона мира по версии WBC Дэвида Бенавидеса организовать бой, за который ему будет выплачен гонорар в размере $ 55 млн.

Альваресу был предложен процент с платных продаж просмотров поединка, однако он не согласился и отказался от предложения.

Напомним, последний раз Сауль Альварес выходил в ринг последний раз 30 сентября 2023 года. Его соперником был Джермелл Чарло. Бой завершился победой единогласным решением судей в пользу Сауля Альвареса.