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Свитолина: Каждый должен работать на своем направлении, главный фронт – наши солдаты
Лучше и не скажешь
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №19) в интервью BBC рассказала о важности помощи нашему государству.
"Каждый должен работать в своем направлении. Главный фронт – это наши солдаты, мы стараемся поддерживать их, как только можем, пытаемся помочь им сражаться с врагом.
Но также важно не падать духом. Они все еще смотрят за спортом, читают анонсы. Мы ведем эту войну вместе" – сказала украинка.
Также Элина рассказала об обстановке в ее родном городе Одесса:
"Да, это ужас. Настоящий ужас. Там до сих пор живут мой дядя с семьей, моя бабушка, с которой я очень близка. Действительно трудно каждый день читать новости. Я пытаюсь говорить с ней, поддерживать ее настроение. Она любит общаться с нами, просто чтобы хотя бы на момент вспомнить о нормальной жизни.
Там каждый день сигналы воздушной тревоги, летают ракеты. Потому она просто хочет увидеть свою семью. Я даже не могу представить, насколько это тяжело для нее психологически" – сказала Элина.
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