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Свитолина: Каждый должен работать на своем направлении, главный фронт – наши солдаты

Теннис
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Лучше и не скажешь

Свитолина: Каждый должен работать на своем направлении, главный фронт – наши солдаты

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №19) в интервью BBC рассказала о важности помощи нашему государству.

"Каждый должен работать в своем направлении. Главный фронт – это наши солдаты, мы стараемся поддерживать их, как только можем, пытаемся помочь им сражаться с врагом.

Но также важно не падать духом. Они все еще смотрят за спортом, читают анонсы. Мы ведем эту войну вместе" – сказала украинка.

Также Элина рассказала об обстановке в ее родном городе Одесса:

"Да, это ужас. Настоящий ужас. Там до сих пор живут мой дядя с семьей, моя бабушка, с которой я очень близка. Действительно трудно каждый день читать новости. Я пытаюсь говорить с ней, поддерживать ее настроение. Она любит общаться с нами, просто чтобы хотя бы на момент вспомнить о нормальной жизни.

Там каждый день сигналы воздушной тревоги, летают ракеты. Потому она просто хочет увидеть свою семью. Я даже не могу представить, насколько это тяжело для нее психологически" – сказала Элина.

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Элина Свитолина
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