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Рууд и Томпсон разыграют титул в мексиканском Лос-Кабосе
Прошли непростые полуфиналы
Фото: Tennis World USA
Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР №12) вышел в финал турнира серии АТР250 в Лос-Кабосе (Мексика). В матче 1/2 финала соревнований он одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса (АТР №11).
Счет матча 2-0 (6-4; 7-6) в пользу будущего финалиста, в активе которого 5 подач на вылет, 18 виннеров, 5 из 5 отыгранных брейков, 5 невынужденных и 0 двойных ошибок.
В поединке за главный титул турнира Рууд сыграет против австралийца Джордана Томпсона (АТР №40), победившего в своем полуфинале немца Александра Зверева (АТР №6).
Счет поединка 2-1 (7-5; 4-6; 7-6) в пользу триумфатора встречи. В активе Томпсона 5 подач на вылет, 39 виннеров, 7 из 10 отыгранных брейков, 17 невынужденных и 0 двойных ошибок.
Каспер и Джордан встречались между собой четыре раза, пока счет 2-2.
Финальный матч соревнований состоится завтра, 25 февраля, в 05:00 по киевскому времени.
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