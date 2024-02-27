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Марта Костюк уверенно стартовала на турнире в Сан-Диего
Украинке потребовалось около двух часов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк с победы стартовала в одиночном разряде турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США).
Соперницей украинки в первом круге соревнований была американка Энн Ли (167-я ракетка мира).
Встреча, продолжалась 2 часа 13 минут.
За время поединка украинская теннисистка оформила два эйса и допустила девять двойных ошибок. Её соперница ни разу не подала навылет и совершила четыре двойные ошибки.
Сан-Диего. Первый круг
Марта Костюк — Энн Ли 6:4, 4:6, 6:2
Во втором круге турнира с призовым фондом $ 922 573 Марта Костюк сыграет с победителем матча австралийки Тайлы Престон и польской теннисистки Магдалены Френх.
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