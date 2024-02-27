  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Марта Костюк уверенно стартовала на турнире в Сан-Диего
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марта Костюк уверенно стартовала на турнире в Сан-Диего

Теннис

Украинке потребовалось около двух часов

Марта Костюк уверенно стартовала на турнире в Сан-Диего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк с победы стартовала в одиночном разряде турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США).

Соперницей украинки в первом круге соревнований была американка Энн Ли (167-я ракетка мира).

Встреча, продолжалась 2 часа 13 минут.

За время поединка украинская теннисистка оформила два эйса и допустила девять двойных ошибок. Её соперница ни разу не подала навылет и совершила четыре двойные ошибки.

Сан-Диего. Первый круг

Марта Костюк — Энн Ли 6:4, 4:6, 6:2

Во втором круге турнира с призовым фондом $ 922 573 Марта Костюк сыграет с победителем матча австралийки Тайлы Престон и польской теннисистки Магдалены Френх.

По теме
yellow-arrow
Леся Цуренко потерпела поражение на старте турнира в Сан-Диего
yellow-arrow
Маррей: Горжусь, что сумел выиграть 500 матчей
yellow-arrow
Следующий после Надаля. Энди Маррей выиграл 500-й матч на харде
Марта Костюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости