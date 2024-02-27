Марта Костюк уверенно стартовала на турнире в Сан-Диего

Украинская теннисистка Марта Костюк с победы стартовала в одиночном разряде турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США).

Соперницей украинки в первом круге соревнований была американка Энн Ли (167-я ракетка мира).

Встреча, продолжалась 2 часа 13 минут.

За время поединка украинская теннисистка оформила два эйса и допустила девять двойных ошибок. Её соперница ни разу не подала навылет и совершила четыре двойные ошибки.

Сан-Диего. Первый круг

Марта Костюк — Энн Ли 6:4, 4:6, 6:2

Во втором круге турнира с призовым фондом $ 922 573 Марта Костюк сыграет с победителем матча австралийки Тайлы Престон и польской теннисистки Магдалены Френх.