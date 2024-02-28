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Энди Маррей намекнул на завершение карьеры
Британец потерпел поражение во втором круге турнира в Дубае
Фото: HBW News
Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей после поражения во втором круге турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) высказался о завершении карьеры.
"Вряд ли я буду играть после этого лета", — сказал Маррей журналистам на пресс-конференции.
Маррей действительно уже не в первый раз заявляет о готовности покинуть спорт, однако до этого он ещё ни разу не указывал на временные рамки.
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