Энди Маррей намекнул на завершение карьеры

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей после поражения во втором круге турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) высказался о завершении карьеры.

"Вряд ли я буду играть после этого лета", — сказал Маррей журналистам на пресс-конференции.

Маррей действительно уже не в первый раз заявляет о готовности покинуть спорт, однако до этого он ещё ни разу не указывал на временные рамки.