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Свитолина: Сейчас стараюсь сделать все возможное, чтобы подлечиться к американской серии
Украинка готовится к предстоящим соревнованиям
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о своей недавней травме.
Сейчас украинка готовится к турниру в Чарльстоне с 1 по 7 апреля.
"Сейчас я нахожусь в хорошей форме. Не сказала бы, что в лучшей, но в хорошей. Меня сильно беспокоила спина несколько недель. Однако сейчас стараюсь сделать все возможное, чтобы подлечиться к американской серии".
Напомним, что на Australian Open Свитолина получила травму спины.
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Источник:Xsport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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