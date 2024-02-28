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Свитолина: Сейчас стараюсь сделать все возможное, чтобы подлечиться к американской серии

Теннис

Украинка готовится к предстоящим соревнованиям

Свитолина: Сейчас стараюсь сделать все возможное, чтобы подлечиться к американской серии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о своей недавней травме.

Сейчас украинка готовится к турниру в Чарльстоне с 1 по 7 апреля.

"Сейчас я нахожусь в хорошей форме. Не сказала бы, что в лучшей, но в хорошей. Меня сильно беспокоила спина несколько недель. Однако сейчас стараюсь сделать все возможное, чтобы подлечиться к американской серии".

Напомним, что на Australian Open Свитолина получила травму спины.

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Элина Свитолина
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Источник:
Xsport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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