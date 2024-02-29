Сан-Диего. Марта Костюк сыграет в 1/4 финала соревнований

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг турнира WTA 500 в США. Во втором раунде соревнований она обыграла представительницу Австралии Тайлу Престон.

Сан-Диего, США. Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Тайла Престон (Австралия) 6:4, 6:3

Матч продлился 1 час и 32 минуты. За это время Костюк сделала 4 эйса, 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейкпоинтов.

Напомним, что австралийка на прошлой неделе дошла до финала на турнире WTA 125 в Пуэрто-Вальярте.

Соперница украинки определится по итогам встречи Анастасия Павлюченкова (-) — Ван Синьюй (Китай).