Костюк победила россиянку Павлюченкову и вышла в полуфинал Сан-Диего

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №34) вышла в полуфинал турнира серии WTA500 в американском Сан-Диего. В поединке четвертьфинала наша спортсменка одолела теннисистку без страны Анастасию Павлюченкову (WTA №25).

Счет матча 2-1 (3-6; 6-4; 6-3) в пользу Марты, в активе которой 5 подач на вылет, 5 подряд выигранных очков, 5 из 11 использованных брейков, 8 из 12 отыгранных брейков и 10 двойных ошибок .

В очных встречах между спортсменками счет стал 1-1. В борьбе за финал турнира Костюк будет играть против первой сеяной на турнире, американки Джессики Пегулы (WTA №5).