Костюк – о полуфинале Сан-Диего: Я до сих пор не понимаю, как мне удалось сделать этот камбек

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №34) прокомментировала выход в финал турнира серии WTA500 в американском Сан-Диего.

"Как я уже говорила, в последнем матче я проиграла Джессике очень легко. И я ощущала разочарование, что в первом сете все шло в том же направлении. Я была не очень рада (смеется). Думаю, я ничем не отличаюсь от других теннисисток. Я была очень расстроена, очень. Я просто старалась... Я даже не знаю, как мне удалось изменить ход событий. Простите (смеется). Я пытаюсь придумать какой-нибудь ответ, но я не знаю (смеется). Спасибо зрителям за поддержку. Я знаю, что Пегула – американка и фаворитка зрителей, но спасибо.

Как я сказала своей команде, я до сих пор не понимаю, как мне удалось сделать этот камбэк в первом сете. Я пыталась делать все то же, двигаться дальше. Думаю, я немного спешила, выбирала не тот мяч, на котором повысить темп или уйти вперед. Также я не очень хорошо подавала. Но потом все как-то сложилось, и я смогла возвратиться в игру.

Какое место в моей карьере занимает эта победа? Думаю, что это первая победа над соперницей из топ-5. Победить теннисистку из первой пятерки гораздо сложнее, чем соперницу из топ-10. Теннисистки из топ-5 более стабильны. Понятно, что подняться в пятерку лучших еще труднее, чем в первую десятку. Это очень важная и особенная победа. Тем более, я дважды проигрывала Пегуле раньше. Потому, конечно, это приятные эмоции.

Относительно соперницы по финалу, Кэти Бултер, я раньше с ней никогда не играла. У меня будет еще одна соперница, мощно пробивающая мяч. Именно с такими теннисистками я играю на этом турнире (смеется). На самом деле на этой неделе я немного следила за ее выступлением. И она играла действительно очень-очень хорошо, очень агрессивно, очень плоско, так что мне снова нужно будет играть с низкой точки. Имеет отличную подачу. Она давно выступает, поэтому имеет опыт. Я уже готовлюсь к игре. Будет еще одна классная борьба. Это финал турнира, и я очень счастлива снова быть в финале. Надеюсь, что могу победить" – сказала Костюк.