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Надаль: Для меня приоритет – постараться выйти из Индиан-Уэллса невредимым
Легенда возвращается
Фото: The North East Affairs
Испанский теннисист, экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль, рассказал о подготовке к "тысячнику" на Indian Wells и прокомментировал ожидания от выставочного матча в Лас-Вегасе против своего соотечественника Карлоса Алькараса.
"Я очень хочу сыграть с Карлосом в Лас-Вегасе. Подготовка к Индиан-Уэллсу была не очень хорошей, а к Брисбену – наоборот. Я уверен, что смогу сыграть несколько тренировочных сетов в течение следующих трех дней, которые останутся до начала первого раунда.
Для меня приоритет – постараться выйти из Индиан-Уэллса невредимым. А дальше – грунтовый сезон, который станет последним или не станет – я еще не решил на 100%" – сказал он.
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