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Марта Костюк остановилась в шаге от триумфа на турнире WTA-500 в Сан-Диего

Теннис
Обновлено

Для украинки этот титул WTA-500 мог стать первым в карьере

Марта Костюк остановилась в шаге от триумфа на турнире WTA-500 в Сан-Диего

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

4 марта состоялся финальный матч турнира WTA 500 в Сан-Диего. Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла обыграть британку Кэти Бултер.

Первый сет получился очень интересным для болельщиков и держал интригу до последнего розыгрыша, и в итоге Марта Костюк одержала победу.

Во втором сете Бултер действовала более организованно, смогла навязать игру украинке и повела 4:1 и восстановила паритет по партиям - 6:2.

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Все решалось в третьем сете, который британка выиграла с аналогичным счетом - 6:2.

Матч длился 2 часа и 14 минут. За это время Костюк выполнила один эйс, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейкпойнта из 11.

WTA 500. Сан-Диего. Финал

Марта Костюк (Украина) - Кэти Бултер (Великобритания) 1:2 (7:5, 2:6, 2:6)

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