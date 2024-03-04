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Хочу закончить на хорошей ноте. Рафаэль Надаль высказался о завершении карьеры

Теннис

Испанцу все тяжелее даются матчи

Хочу закончить на хорошей ноте. Рафаэль Надаль высказался о завершении карьеры

Фото: Tennis365

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль порассуждал о завершении спортивной карьеры. Теннисист заявил, что на данный момент не думает о её окончании.

"Если начать представлять прощание, то оно начнёт приближаться. Хочу закончить на хорошей ноте, быть в форме и наслаждаться игрой. Время покажет, насколько это реально. Да, сейчас всё сложно, но я дам себе возможность насладиться теннисом ещё немного", — сказал Надаль в преддверии турнира в Индиан-Уэллсе.

Напомним, 37-летний Рафаэль в последний раз выходил на корт на январском турнире в Брисбене.

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