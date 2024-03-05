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Дарья Снигур не смогла преодолеть квалификацию турнира в Индиан-Уэллсе

Теннис

Украинка уступила в двухсетовом матче

Дарья Снигур не смогла преодолеть квалификацию турнира в Индиан-Уэллсе

Фото: Tek Deeps

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур не смогла выйти в основной круг на турнире WTA 1000 в США. В матче за выход в финал квалификации она уступила 23-й сеяной американке Хейле Баптист.

Индиан-Уэллс, США

Дарья Снигур — Хейла Баптист 2:6, 3:6

Матч продлился 1 час и 8 минут. За это время Снигур сделала два брейка и проиграла пять геймов на своей подаче.

Для Дарьи это было второе участие в квалификации турнира WTA 1000. В 2022 году она уступила на старте отбора в Майами.

Стоит отметить, что изначально Снигур не попала в квалификационную сетку соревнований в Индиан-Уэллс, но после отказа чешки Сары Бейлек украинка получила шанс.

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Дарья Снигур
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