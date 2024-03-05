  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию Симоны Халеп
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию Симоны Халеп

Теннис

Теннисистка может уже вскоре вернуться в тур

Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию Симоны Халеп

Фото: Noticias del Tenis

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию румынской теннисистки Симоны Халеп. Теперь вместо четырёх лет отстранения суд присудил ей девять месяцев, пишет BBC.

Таким образом Халеп отбыла временную дисквалификацию с октября 2022 года и может вернуться в тур.

Напомним, слушания по делу теннисистки проходили 7-9 февраля в Лозанне. 32-летняя румынская теннисистка обжаловала решение Международного агентства по обеспечению честности (ITIA) в теннисе о четырёхлетней дисквалификации за употребление допинга и потребовала отмены всех наложенных санкций.

По теме
yellow-arrow
Надаль: Важная часть моей профессиональной жизни ушла вместе с Федерером
yellow-arrow
Следом за АТР. Итоговый турнир WTA может пройти в Саудовской Аравии
yellow-arrow
Дарья Снигур не смогла преодолеть квалификацию турнира в Индиан-Уэллсе
Симона Халеп
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости