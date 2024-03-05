Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию Симоны Халеп

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию румынской теннисистки Симоны Халеп. Теперь вместо четырёх лет отстранения суд присудил ей девять месяцев, пишет BBC.

Таким образом Халеп отбыла временную дисквалификацию с октября 2022 года и может вернуться в тур.

Напомним, слушания по делу теннисистки проходили 7-9 февраля в Лозанне. 32-летняя румынская теннисистка обжаловала решение Международного агентства по обеспечению честности (ITIA) в теннисе о четырёхлетней дисквалификации за употребление допинга и потребовала отмены всех наложенных санкций.