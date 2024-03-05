Марта Костюк: Прошлая неделя была особенно сложной из-за событий в Одессе

Третья ракетка Украины Марта Костюк в интервью утреннему шоу "Сніданок з 1+1" рассказала о влиянии своих родителей на ее теннисную карьеру

"Мои родители потратили невероятное количество времени на меня, на мою карьеру. Моя мама была моя тренером много лет, пожертвовала своим комфортом. Она всю жизнь жила в Киеве, но в какой-то момент начала много путешествовать именно из-за моей карьеры. Это неблагодарная работа, на самом деле, и тяжелая. Из-за этого она очень часто оставляла мою младшую сестру дома, чтобы быть со мной на соревнованиях. Больше всего они пожертвовали — это своим временем, своими "золотыми годами". К сожалению, время идет, силы иссякают. Я не могу сказать, что у них сейчас так же много здоровья, чтобы со мной путешествовать. И они хотят оставаться в Украине как можно дольше.

Моя мама жила во Франции почти 1,5 года, чтобы быть ближе ко мне, ездить, тренироваться и тому подобное. Но она просто не смогла интегрироваться в общество. Это трудно и об этом мало говорят, ведь действительно непросто переехать в другую страну и чувствовать себя там комфортно. И летом того года они решили переехать обратно домой. Я поддержала их и сказала, если они счастливы так, то, конечно, возвращайтесь. Мои родители живут в Киеве. Там же, где я жила все свое детство. Сестра учится в школе в Киеве.

Но мы знаем, что никто ни от чего не застрахован. Сейчас мои родители не находятся в безопасности, потому что никто в Украине не находится в безопасности. Это невозможно проконтролировать. Конечно, можно какие-то шаги по безопасности принять, но никто не застрахован ни от чего. Эта прошлая неделя была особенно сложной из-за событий в Одессе, атаку дрона в гражданское здание. Я следила за новостями. Я всегда слежу, но здесь постепенно поступала информация, как находили под завалами маленьких детей, всю семью...

Я просто понимаю, что... Вот мне сейчас даже трудно об этом говорить... Я не знаю, что может случиться в любой день. Мои родители столько отдали ради моей карьеры. Я хочу, чтобы они видели эти плоды, потому что они этого заслуживают", - сказала Марта Костюк.