Симона Халеп назвала первый турнир, на котором сыграет после дисквалификации

Двукратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп подтвердила информацию СМИ о том, что её первым соревнованием после дисквалификации станет турнир категории WTA-1000 в Майами (США).

Напомним, что турнир пройдёт с 19 по 30 марта. Организаторы соревнований предоставили Халеп уайлд-кард.

"Я рада сообщить всем вам, что через две недели вернусь в WTA-тур, это произойдёт на турнире в Майами. Спасибо организаторам за предоставленную мне возможность, я не могу дождаться возвращения на корт и самого соревновательного процесса. До скорой встречи!" — написала Халеп в своих социальных сетях.

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Халеп была дисквалифицирована на четыре года по решению CAS за нарушение антидопинговых правил.