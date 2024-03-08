Леся Цуренко преодолела стартовый этап турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв чемпионку юниорского Уимблдона

Украинская теннисистка Леся Цуренко с победы стартовала на турнире WTA 1000 в США. В матче первого круга она обыграла американку Лив Ховди.

Индиан-Уэллс, США. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) - Лив Ховди (США) 6:3, 6:1

Стартовый сет украинка начала не спеша и проиграла свою подачу (0-2), но вскоре смогла реабилитироваться и выиграть партию. Во втором отрезке матча Цуренко отдала только один гейм сопернице и таким образом одержала уверенную победу.

Матч продлился 1 час и 5 минут. За это время Леся сделала семь брейков и проиграла три гейма на своей подаче.

Во втором круге соревнований украинка встретится с 23-й ракеткой мира Эммой Наварро из США.