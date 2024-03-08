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Леся Цуренко преодолела стартовый этап турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв чемпионку юниорского Уимблдона
Украинка провела хороший матч
Фото: WTA Tennis
Украинская теннисистка Леся Цуренко с победы стартовала на турнире WTA 1000 в США. В матче первого круга она обыграла американку Лив Ховди.
Индиан-Уэллс, США. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) - Лив Ховди (США) 6:3, 6:1
Стартовый сет украинка начала не спеша и проиграла свою подачу (0-2), но вскоре смогла реабилитироваться и выиграть партию. Во втором отрезке матча Цуренко отдала только один гейм сопернице и таким образом одержала уверенную победу.
Матч продлился 1 час и 5 минут. За это время Леся сделала семь брейков и проиграла три гейма на своей подаче.
Во втором круге соревнований украинка встретится с 23-й ракеткой мира Эммой Наварро из США.
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