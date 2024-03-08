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Ник Кирьос назвал дату возвращения в тур
Из-за травмы теннисист пропустил большую часть сезона
Фото: Prosports.kz
Финалист Уимблдона-2022 28-летний австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что планирует вернуться на соревнования через месяц.
"Надеюсь, что вернусь в тур через месяц, если всё пойдёт хорошо", — написал Кирьос в ответ на вопрос болельщика на своей странице в социальных сетях.
Напомним, из-за травмы колена и последующей операции Ник Кирьос провёл всего один матч за последние 17 месяцев.
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