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Новак Джокович: Плохо для турнира в Индиан-Уэллсе, что Надалю пришлось отказаться от участия
Серб высказался о снятии испанца с турнира
24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о снятии Рафаэля Надаля с турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).
"Плохо для турнира, что Рафе пришлось отказаться от участия. Это печально и для него самого. Мы с ним вместе поехали в Америку, это не было запланировано. Было приятно увидеть его и его семью. Я знаю, что он приехал пораньше, потому что действительно хотел адаптироваться к смене часовых поясов и больше потренироваться, подготовиться. Он старался изо всех сил, но ничего не получилось", — сказал Джокович на пресс-конференции.
Ранее Надаль объявил, что снялся с турнира в Индиан-Уэллсе, так как почувствовал, что не готов выступать на самом высоком уровне.
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