На турнире в Индиан-Уэллсе на украинскую теннисистку вышла формально нейтральная, а фактически представительница РФ

В Индиан-Уэллсе (США) продолжается турнир серии WTA-1000. В 1/8-ю финала ранее без борьбы вышла Марта Костюк. Ее соперница чешка Маркета Вондроушова снялась с соревнований.

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В ночь на понедельник определилась соперница Марты в 1/8-ой финала. Ею станет формально "нейтральная", а фактически – представительница РФ Анастасия Павлюченкова. Она в трех сетах одолела бразильянку Беатрис Хаддад Майя 2:6, 6:4, 6:3.

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Павлюченкова и Костюк в предыдущие сезоны никогда не встречались. А вот в 2024-м году они сыграют между собой уже в третий раз. Ранее на турнире в Дохе украинка не доиграла матч, снялась после трех сыгранных геймов, а вот на турнире в Сан-Диего сыграла весь матч и победила.

Костюк и Павлюченкова сыграют во вторник, 12-го марта.