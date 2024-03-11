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На турнире в Индиан-Уэллсе на украинскую теннисистку вышла формально нейтральная, а фактически представительница РФ
Марта Костюк сыграет против Анастасии Павлюченковой
фото - rolandgarros.com
В Индиан-Уэллсе (США) продолжается турнир серии WTA-1000. В 1/8-ю финала ранее без борьбы вышла Марта Костюк. Ее соперница чешка Маркета Вондроушова снялась с соревнований.
В ночь на понедельник определилась соперница Марты в 1/8-ой финала. Ею станет формально "нейтральная", а фактически – представительница РФ Анастасия Павлюченкова. Она в трех сетах одолела бразильянку Беатрис Хаддад Майя 2:6, 6:4, 6:3.
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Павлюченкова и Костюк в предыдущие сезоны никогда не встречались. А вот в 2024-м году они сыграют между собой уже в третий раз. Ранее на турнире в Дохе украинка не доиграла матч, снялась после трех сыгранных геймов, а вот на турнире в Сан-Диего сыграла весь матч и победила.
Костюк и Павлюченкова сыграют во вторник, 12-го марта.
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