Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в четвертьфинал парного турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в третий круг парного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс, США. Второй круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Сюко Аояма/Александра Крунич (Япония/Сербия) 6:4, 6:4

Матч продлился 1 час и 18 минут. За это время украинско-латвийский дуэт сделал 3 эйса, 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейкпоинта.

Стоит отметить, что Киченок и Остапенко пятый раз играют в четвертьфинале на последних шести сыгранных турнирах.

Следующими соперницами Людмилы и Елены будет дуэт Николь-Меликар-Мартинес/Эллен Перес (США/Австралия).