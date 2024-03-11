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Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в четвертьфинал парного турнира в Индиан-Уэллсе
Во втором круге теннисистки одержали уверенную победу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в третий круг парного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.
Индиан-Уэллс, США. Второй круг
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Сюко Аояма/Александра Крунич (Япония/Сербия) 6:4, 6:4
Матч продлился 1 час и 18 минут. За это время украинско-латвийский дуэт сделал 3 эйса, 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейкпоинта.
Стоит отметить, что Киченок и Остапенко пятый раз играют в четвертьфинале на последних шести сыгранных турнирах.
Следующими соперницами Людмилы и Елены будет дуэт Николь-Меликар-Мартинес/Эллен Перес (США/Австралия).
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