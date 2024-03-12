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Новак Джокович сенсационно уступил в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Теннис

Серб не смог обыграть 123-ю ракетку мира

Новак Джокович сенсационно уступил в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович не смог выйти в 1/8 финала теннисного турнира серии Мастерс в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс. Третий круг

Новак Джокович — Лука Нарди 4:6, 6:3, 3:6

В третьем круге серб уступил 123-й ракетке мира итальянцу Луке Нарди. Встреча теннисистов длилась ровно 2 часа 20 минут. На счету Джоковича четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Нарди отметился пятью эйсами и семью двойными ошибками, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 11.

В следующем раунде Нарди встретится с 17-й ракеткой мира американцем Томми Полом, который в третьем круге обыграл француза Уго Умбера.

Напомним, что турнир категории Мастерс в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта.

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Новак Джокович
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