Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович сенсационно уступил в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Серб не смог обыграть 123-ю ракетку мира
фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка мира Новак Джокович не смог выйти в 1/8 финала теннисного турнира серии Мастерс в Индиан-Уэллсе.
Индиан-Уэллс. Третий круг
Новак Джокович — Лука Нарди 4:6, 6:3, 3:6
В третьем круге серб уступил 123-й ракетке мира итальянцу Луке Нарди. Встреча теннисистов длилась ровно 2 часа 20 минут. На счету Джоковича четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Нарди отметился пятью эйсами и семью двойными ошибками, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 11.
В следующем раунде Нарди встретится с 17-й ракеткой мира американцем Томми Полом, который в третьем круге обыграл француза Уго Умбера.
Напомним, что турнир категории Мастерс в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта.
Популярное сейчас
- Мастерский мяч Мудрика. Челси - Ньюкасл 3:2. Обзор матча и видео голов
- АПЛ. Челси - Ньюкасл 3:2. Мудрик снова огорчает сорок
- Мудрик забил Ньюкаслу спустя 5 минут после выхода на замену. ВИДЕО
- Свитолина выиграла свой юбилейный поединок на турнирах WTA1000
- "Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО