Новак Джокович сенсационно уступил в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Новак Джокович не смог выйти в 1/8 финала теннисного турнира серии Мастерс в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс. Третий круг

Новак Джокович — Лука Нарди 4:6, 6:3, 3:6

В третьем круге серб уступил 123-й ракетке мира итальянцу Луке Нарди. Встреча теннисистов длилась ровно 2 часа 20 минут. На счету Джоковича четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Нарди отметился пятью эйсами и семью двойными ошибками, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 11.

В следующем раунде Нарди встретится с 17-й ракеткой мира американцем Томми Полом, который в третьем круге обыграл француза Уго Умбера.

Напомним, что турнир категории Мастерс в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта.