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Новак Джокович установил антирекорд в матче с Лукой Нарди
Серб не смог вырвать победу в решающем сете
фото - flashscore.com.ua
12 марта, первая ракетка мира Новак Джокович покинул теннисный турнир серии Мастерс в Индиан-Уэллсе, проиграв 123-й ракетке мира итальянцу Луке Нарди 4:6, 6:3, 3:6.
Таким образом, сербский теннисист впервые проиграл такому низкорейтинговому сопернику на турнирах серии "Мастерс-1000" или "Большого шлема".
Джокович выигрывал турнир в Индиан-Уэллсе в 2008 и 2011 годах, а позже брал трофей три раза подряд — в 2014, 2015, 2016 годах.
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