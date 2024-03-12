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Новак Джокович установил антирекорд в матче с Лукой Нарди

Теннис

Серб не смог вырвать победу в решающем сете

Новак Джокович установил антирекорд в матче с Лукой Нарди

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

12 марта, первая ракетка мира Новак Джокович покинул теннисный турнир серии Мастерс в Индиан-Уэллсе, проиграв 123-й ракетке мира итальянцу Луке Нарди 4:6, 6:3, 3:6.

Таким образом, сербский теннисист впервые проиграл такому низкорейтинговому сопернику на турнирах серии "Мастерс-1000" или "Большого шлема".

Джокович выигрывал турнир в Индиан-Уэллсе в 2008 и 2011 годах, а позже брал трофей три раза подряд — в 2014, 2015, 2016 годах.

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