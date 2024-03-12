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Саудовская Аравия выступила с предложением объединить ATP и WTA

Теннис

PIF готов инвестировать в этот проект $ 1 млрд

Саудовская Аравия выступила с предложением объединить ATP и WTA

Фото: sport.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) выступил с предложение объединить ATP и WTA в один тур. Представители PIF готовы инвестировать в этот проект $ 1 млрд, пишет Telegraph Sport со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, 9 марта, в Индиан-Уэллсе (США) обсуждалось создание премиального тура. Якобы после завершения дебатов глава ATP Андреа Гауденци попросил представителей "Мастерсов" остаться после ухода организаторов турниров серии "Большого шлема".

Он сообщил о предложении, поступившем о PIF, и отметил, что оно будет актуально 90 дней. "Шлемов" оно не касается.

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