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Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от матча с Каролиной Возняцки
Теннисистки поспорят за выход в полуфинал
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек после победы над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) поделилась ожиданиями от встречи с бывшим лидером мирового рейтинга датской спортсменкой Каролиной Возняцки в четвертьфинале соревнований.
"Каролина действительно опытная спортсменка. Я уважаю её. Она великолепно играла. Даже после декретного отпуска она боролась, чтобы вернуться. Я испытываю огромное уважение к Каролине. Уверена, это будет отличный матч. За пределами корта она замечательный человек", — сказала Швёнтек после матча.
Напомним, что турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта.
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