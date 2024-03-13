Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от матча с Каролиной Возняцки

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек после победы над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) поделилась ожиданиями от встречи с бывшим лидером мирового рейтинга датской спортсменкой Каролиной Возняцки в четвертьфинале соревнований.

"Каролина действительно опытная спортсменка. Я уважаю её. Она великолепно играла. Даже после декретного отпуска она боролась, чтобы вернуться. Я испытываю огромное уважение к Каролине. Уверена, это будет отличный матч. За пределами корта она замечательный человек", — сказала Швёнтек после матча.

Напомним, что турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта.