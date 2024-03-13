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Илья Марченко в первом круге покидает соревнования в Гамбурге
Украинец выиграл первый сет, но проиграл два следующих
Украинский теннисист Илья Марченко покидает "челленджер" в Гамбурге. В матче первого круга он потерпел поражение от Эрги Киркина из Турции.
Гамбург, Германия. Первый круг
Илья Марченко (Украина) - Эрги Киркин (Турция) 6:4, 3:6, 4:6
Украинский теннисист провёл на корте чуть больше двух часов. По ходу встречи Марченко выполнил восемь эйсов, допустив две двойные ошибки, сделал два брейка и проиграл три гейма на своей подаче.
Отметим, что Киркин продлил свою победную серию. На прошлой неделе он выиграл титул ITF M15 в Турции.
Следующим соперником турецкого игрока станет Юта Симидзу из Японии.
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