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Карлос Алькарас стал вторым теннисистом, одержавшим 50 побед на Мастерсах до 21 года
Лидером по этому показателю является Надаль
Фото: Eurosport
Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал вторым игроком в истории ATP, выигравшим 50 матчей в возрасте до 21 года на турнирах серии "Мастерс" с момента введения формата в 1990 году.
Лидером по этому показателю является экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль — 82 победы на "Мастерсах" до достижения 21 года.
Кроме этого, Алькарас является самым молодым теннисистом в Открытую эру, возглавлявшим рейтинг ATP в одиночном разряде (19 лет, четыре месяца и шесть дней).
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