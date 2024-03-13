Карлос Алькарас стал вторым теннисистом, одержавшим 50 побед на Мастерсах до 21 года

Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал вторым игроком в истории ATP, выигравшим 50 матчей в возрасте до 21 года на турнирах серии "Мастерс" с момента введения формата в 1990 году.

Лидером по этому показателю является экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль — 82 победы на "Мастерсах" до достижения 21 года.

Кроме этого, Алькарас является самым молодым теннисистом в Открытую эру, возглавлявшим рейтинг ATP в одиночном разряде (19 лет, четыре месяца и шесть дней).