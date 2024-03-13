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Карлос Алькарас стал вторым теннисистом, одержавшим 50 побед на Мастерсах до 21 года

Теннис

Лидером по этому показателю является Надаль

Карлос Алькарас стал вторым теннисистом, одержавшим 50 побед на Мастерсах до 21 года

Фото: Eurosport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал вторым игроком в истории ATP, выигравшим 50 матчей в возрасте до 21 года на турнирах серии "Мастерс" с момента введения формата в 1990 году.

Лидером по этому показателю является экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль — 82 победы на "Мастерсах" до достижения 21 года.

Кроме этого, Алькарас является самым молодым теннисистом в Открытую эру, возглавлявшим рейтинг ATP в одиночном разряде (19 лет, четыре месяца и шесть дней).

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Карлос Алькарас
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