Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович снялся с Мастерса в Майами
Серб пропустит соревнования снова
фото - flashscore.com.ua
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович принял решение сняться с турнира серии "Мастерс" в Майами (США), сообщает авторитетный сербский журналист Саша Озмо.
Соревнования пройдут с 20 по 31 марта.
Отметим, что в последний раз Джокович играл в Майами ещё в 2019 году.
Далее в календаре Джоковича запланировано выступление на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Барса в Мадриде и инспекция Манчестера. Расписание футбола на 11 – 17 марта
- Хватило одного слова. В Борнмуте отреагировали на дебютный гол Забарного
- Драма в Мадриде, две отставки экс-тренеров Челси и спарринг с Польшей. Главные новости за 13 марта
- Свитолина в тяжелом поединке победила Синякову и вышла в третий круг Indian Wells
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн