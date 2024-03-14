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Новак Джокович снялся с Мастерса в Майами

Теннис

Серб пропустит соревнования снова

Новак Джокович снялся с Мастерса в Майами

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович принял решение сняться с турнира серии "Мастерс" в Майами (США), сообщает авторитетный сербский журналист Саша Озмо.

Соревнования пройдут с 20 по 31 марта.

Отметим, что в последний раз Джокович играл в Майами ещё в 2019 году.

Далее в календаре Джоковича запланировано выступление на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.

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