Новак Джокович снялся с Мастерса в Майами

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович принял решение сняться с турнира серии "Мастерс" в Майами (США), сообщает авторитетный сербский журналист Саша Озмо.

Соревнования пройдут с 20 по 31 марта.

Отметим, что в последний раз Джокович играл в Майами ещё в 2019 году.

Далее в календаре Джоковича запланировано выступление на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.